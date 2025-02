Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, annunciate le date di uscita dei tre DLC di Marisa, Seign e Markus

Per la precisione, il lancio di "The Chapter of Marisa" è previsto per il 27 febbraio, segue "The Chapter of Seign" il 13 marzo e infine "The Chapter of Markus" il 3 aprile. Tutti e tre i DLC saranno disponibili al prezzo di 7,99 euro su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

505 Games e gli sviluppatori di Rabbit & Bear Studios hanno annunciato la date di uscita delle tre espansioni in programma per Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes , con la prima che arriverà alla fine di questo mese.

I dettagli delle tre espansioni

In The Chapter of Marisa scopriremo di più sul viaggio di Marisa come Guardiana. La storia ruota intorno all'incontro con una ragazza affascinata da delle rovine antiche e diventa una sua compagna. Tuttavia, a causa di misteriose e sinistre forze, le due si troveranno coinvolte nell'impresa di svelare i segreti che circondano l'enigmatica "Child of the Rune".

La roadmpa dei contenuti in arrivo per Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

The Chapter of Seign racconta la storia del gioco dal punto di vista di Seign e di coloro che si sono separati dal gruppo di Nowa per risolvere un certo "problema" all'interno dell'impero di Galdean e di come hanno influenzato l'evolversi degli eventi nell'ombra.

Infine, in The Chapter of Markus seguiremo un'avventura con protagonisti Markus, Carrie e Nowa alle prese con un'anomalia chiamata la "Distorsione di Menhir", che ha sbloccato un misterioso portale di teletrasporto. Questo li porterà in un reame misterioso, dove potrebbero rivelare il passato oscuro di Markus e svelare segreti a lungo sepolti e rivelazioni straordinarie.