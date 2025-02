Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 è in sconto su Amazon

Se sei alla ricerca di un monitor gaming ad alte prestazioni, il Samsung Odyssey G5 (S27DG502) è attualmente in sconto su Amazon. Il prezzo è sceso a 219,92€ rispetto al prezzo mediano di 259,90€, con un risparmio del 15%. Approfitta di questa offerta cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il monitor viene venduto e spedito da Amazon , con spedizione gratuita per i clienti Prime e reso entro 14 giorni dalla consegna.

Samsung Odyssey G5: prestazioni elevate per il gaming

Il Samsung Odyssey G5 è dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione QHD (2560x1440), che offre immagini nitide e dettagliate. Il refresh rate di 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono un'esperienza di gioco fluida e reattiva, riducendo al minimo lo screen tearing grazie al supporto AMD FreeSync.

Le specifiche del monitor

Inoltre, il monitor supporta l'HDR400, migliorando la profondità dei colori e il contrasto per un'immagine più realistica. È dotato di un design ergonomico con altezza regolabile (HAS) e funzione Pivot, per garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. La dotazione include anche ingressi HDMI, DisplayPort e ingresso audio, oltre alla tecnologia Flicker-Free, che riduce l'affaticamento visivo.