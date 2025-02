ChatGPT apre la sua ricerca AI a tutti: ora non serve più l’accesso

OpenAI ha annunciato che da oggi non sarà più necessario accedere con un account per utilizzare la ricerca di ChatGPT. La funzionalità, introdotta inizialmente per gli abbonati a pagamento nell'ottobre scorso e poi estesa a tutti a dicembre, è ora disponibile senza restrizioni.

Un’esperienza più simile a Google e Bing

La ricerca AI di OpenAI si sta evolvendo per offrire un'esperienza sempre più vicina a quella dei motori di ricerca tradizionali. Un recente aggiornamento ha introdotto mappe e immagini, insieme a descrizioni dettagliate dei risultati. Questo avvicina ChatGPT Search all'esperienza che gli utenti già conoscono su Google, ma con il vantaggio di una sintesi basata sull'intelligenza artificiale.

ChatGPT Search si trova ora in diretta competizione con altri motori di ricerca AI, come Perplexity, che già offre la possibilità di cercare informazioni senza un account e ha recentemente integrato dati in tempo reale da TripAdvisor per il settore turistico.

Google e Bing, dal canto loro, continuano ad affinare le loro soluzioni basate su AI, con l'integrazione di modelli come Gemini e Copilot per offrire risposte sempre più precise e contestuali. La sfida si gioca sulla qualità dei risultati e sulla capacità di offrire un'esperienza di ricerca più intuitiva e personalizzata.