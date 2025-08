Il premier svedese è stato criticato per aver usato ChatGPT come secondo parere

L'ammissione pubblica del Primo Ministro svedese Ulf Kristersson di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT e LeChat per confrontarsi su scelte politiche ha scatenato un'ondata di polemiche nel Paese . L'opinione pubblica e numerosi esperti del settore hanno sollevato dubbi sull'opportunità che un capo di governo si affidi a sistemi automatizzati per guidare un Paese.

Critiche dal mondo accademico e dei media

Kristersson, leader del Partito Moderato alla guida della coalizione di centrodestra, ha spiegato di ricorrere frequentemente all'IA per ottenere "un secondo parere" e analizzare approcci alternativi alle questioni politiche. Non si tratterebbe, a suo dire, di un uso operativo, ma piuttosto di uno strumento per stimolare il pensiero critico e considerare prospettive non convenzionali.

Ma per molti, questa spiegazione non basta. Alcuni accademici e ricercatori mettono in guardia dal rischio di affidare decisioni sensibili a tecnologie progettate per generare risposte statisticamente plausibili, e non basate su logiche democratiche o responsabilità istituzionale. "L'IA non ha opinioni politiche, riflette i dati su cui è stata addestrata", ha dichiarato Virginia Dignum, docente di intelligenza artificiale responsabile presso l'Università di Umeå. "Affidarsi a questi strumenti, anche solo per le questioni più semplici, può creare un'illusione di competenza. E questa fiducia eccessiva può diventare pericolosa".