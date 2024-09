Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Day 1 è in prenotazione anche con uno sconto su Amazon Italia

Tramite Amazon è possibile fare la prenotazione di Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Day 1 per Nintendo Switch (in tale versione anche con uno sconto), per PS5 e per Xbox Series X. La data di uscita è fissata per il 6 marzo 2025 e il prezzo ufficiale è 49.99€. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito, quindi in caso vi sia uno sconto dopo il momento del vostro ordine tale nuova cifra sarà applicata in automatico alla prenotazione. Se il prezzo salisse, invece, manterreste il prezzo più basso apparso sulla pagina in precedenza. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento.