Yakuza Kiwami non uscirà in versione fisica su Nintendo Switch, è previsto solo in digitale al momento

Un maggiore chiarimento su questo fronte arriva allora dal medesimo messaggio nella versione originale in giapponese da parte del team di RGG, che sembra essere più netto rispetto alla versione in inglese.

Il messaggio ufficiale di Sega, pubblicato in questi giorni su X, annuncia in effetti il gioco solo attraverso Nintendo eShop, fissando il prezzo a 19,99 dollari sulla console Nintendo ma senza alcun riferimento a una possibile versione fisica su cartuccia.

Dopo l'annuncio di Yakuza Kiwami su Nintendo Switch , non ci sono state informazioni sulla sua versione fisica, perché in effetti sembra che questa non sia prevista, con il gioco che, al momento, dovrebbe arrivare solo in digitale sulla console Nintendo.

Un messaggio sembra escludere l'edizione fisica, per ora

Sebbene la traduzione possa aprirsi a diverse interpretazioni, oltre al riferimento alla data di uscita e al prezzo, in questo caso è presente un terzo punto, che specifica come Yakuza Kiwami sia previsto solo in versione scaricabile digitale.



Si tratta di una scelta un po' inusuale, per quanto riguarda un titolo di questa portata sulla console Nintendo in particolare, che è sempre molto propensa ai giochi in formato fisico, i quali rimangono una parte molto rilevante delle vendite generali su questa piattaforma.

Non è detto che la questione non venga modificata in futuro: come accade in diversi casi, è possibile che compagnie esterne come Limited Run Games possano decidere di occuparsi direttamente della produzione e distribuzione del gioco in formato fisico, dunque attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.

Yakuza Kiwami è stato annunciato per Nintendo Switch nel corso del recente Nintendo Direct e arriverà dunque il 24 ottobre di quest'anno, dopo essere già uscito sulle altre piattaforme.