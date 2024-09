I giochi in uscita a settembre su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch

È un settembre straordinariamente ricco per le uscite su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch, quello appena iniziato; fatto di promettenti esclusive, ma anche di produzioni multipiattaforma molto attese. Ad aprire le danze ci sarà l'interessante Harry Potter: Campioni di Quidditch, che proverà a fare nuovamente centro con un gioco ambientato nel Wizarding World dopo Hogwarts Legacy, seguito dall'originale Spectre Divide e dall'inquietante The Casting of Frank Stone.

Nella parte centrale del mese troveranno posto i desideratissimi Astro Bot e Warhammer 40.000: Space Marine 2, entrambi pronti a coinvolgerci in un'esperienza appassionante, per quanto diversa, mentre qualche giorno dopo assisteremo al ritorno di Frank West in Dead Rising Deluxe Remaster e di Juliet Starling in Lollipop Chainsaw RePOP: una combo da non sottovalutare per chi ama gli zombie!

Gli utenti PC vedranno il debutto di due importanti esclusive PlayStation nello stesso mese, ovverosia Final Fantasy 16 e God of War Ragnarok, nonché di prodotti dotati di grande spessore strategico come Frostpunk 2 e Ara: History Untold. Dopodiché, settembre si concluderà in bellezza con l'uscita di Enotria: The Last Song e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.