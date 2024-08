EA Sports FC 25, lo abbiamo giocato alla Gamescom e chiacchierato con Sam Rivera

Non sono mancate domande che hanno scavato a fondo anche sul resto del gioco, come leggerete a breve, ma è innegabile che fossimo estremamente curiosi di valutare in prima persona l'efficacia di Rush, modalità chiamata a riparare il mezzo fallimento incassato dalla serie con il Volta che, diciamocelo senza peli sulla lingua, non ha mai fatto breccia nei cuori degli appassionati.

Non manca molto alla pubblicazione di EA Sports FC 25 . Meno di un mese ci separa dal 20 settembre , debutto ufficiale anche per chi non ha effettuato il pre-ordine, ma la Gamescom è stata comunque l'occasione ideale per vedere la produzione di Electronic Arts in azione.

"La seconda cosa che abbiamo appreso dal fallimento di Volta", ha proseguito Samuel, "è che non volevamo reinventare il gameplay per un'esperienza diversa, perché richiede tempo ed enormi sforzi. Quindi, per Rush, abbiamo deciso di mantenere le meccaniche di gameplay di base, le stesse su cui lavoriamo da vent'anni. Non volevamo cambiare il modo in cui si tira o si dribbla, perché è molto difficile. Sapevamo di avere già gli ingredienti giusti, dovevamo solo cambiare il campo e le regole".

Non a caso Rush sarà intimamente legato alla Carriera , tramite l'utilizzo dello stesso atleta eventualmente creato per l'occasione, e soprattutto al FUT , con sfide e obiettivi legati alla nuova modalità che permetteranno all'utente di utilizzare la stessa rosa, le tattiche ottenute e quant'altro.

"Sì", ha ammesso, "Volta è stato un parziale fallimento. Ma da questo fallimento abbiamo imparato molto. Abbiamo tenuto conto degli insegnamenti di Volta. La prima cosa che abbiamo notato è che i nostri giocatori non volevano una modalità separata, perché quando entri in una modalità diversa, a volte hai la sensazione di perderti qualcosa nella tua modalità preferita".

Lì, ad attenderci, c'era anche Samuel Rivera , autentico veterano del brand. Come ci ha raccontato lui stesso, giunto in Canada dal lontano Messico, ha capito che fosse possibile coniugare la sua passione per il calcio, con quella per i videogiochi. Chiacchierando con lui, abbiamo scoperto una storia qualunque, ma al tempo stesso capace di sprizzare ispirazione ed ammirazione da tutti i pori. Determinato e per nulla scoraggiato all'idea di doversi ambientare in un posto così diverso dalla sua terra natia, ha scalato i ranghi partendo dalla base, iniziando nel 2009 come tester. Ci ha messo quasi un decennio, come ci ha raccontato, ma capitolo dopo capitolo il suo peso specifico nel team è progressivamente aumentato, sino a ricoprire, con EA Sports FC 25, la carica di producer.

Lo stand del publisher americano sullo show floor della Gamescom, era interamente dedicato a Rush, con postazioni in serie di otto, quattro per squadra, collegate tra loro affinché ciascun utente vestisse i panni di uno specifico atleta, lasciando alla CPU il controllo dei portieri.

Per chi non lo sapesse, Rush è una modalità 5 vs 5 che si gioca su un campo dalle dimensioni ridotte, in cui il fuorigioco è valido solo a ridosso della porta. Chiamato a sostituire il Volta, rappresenta una modalità alternativa a quelle più classiche che, nelle intenzioni di EA, andrà ad integrarsi perfettamente alla Carriera e al FUT , incarnando di fatto l'anima più arcade , e per certi versi spensierata, della produzione.

Una rushata di gol

Tutto ciò, in effetti, lo abbiamo testato una volta sul campo di gioco. Insieme ad altri tre giornalisti, abbiamo sfidato un quartetto di partecipanti alla Gamescom chiaramente più preparati e a loro agio di noi. Già dalla prima palla giocata si capisce subito che il feeling è lo stesso di sempre. Non c'è la spettacolarità esasperata di Volta, non c'è l'esagerazione, l'evidente violazione delle leggi della fisica. La reattività è quella che si incontrerà nelle altre modalità di EA Sports FC 25, così come i controlli o la gestione dei corpi degli atleti in fase difensiva. Eppure, al tempo stesso, si respira aria nuova, un'impronta più votata all'arcade come dicevamo poco sopra. Il campo più ristretto rende fulminei i cambi di fronte, non ci sono ruoli predefiniti e, pur spingendo il giocatore alla giocata d'effetto, ne penalizza doppiamente gli errori. Basta un passaggio a vuoto e gli avversari sono a pochi metri dalla porta, persino una ribattuta fortunata del portiere può lanciare un calciatore in contropiede.

Il ritmo è alto, l'azione serrata, i gol si sprecano. La sensazione è di essere tornati ai tempi di FIFA Street, ma senza quel ricorso al virtuosismo estremo che rendeva pleonastici e soverchianti certi tratti di partita del vecchio Volta.

"Nella ricerca del giusto bilanciamento per il gameplay di Rush", ci ha spiegato Sam,"dopo molte sperimentazioni e dopo aver raccolto feedback, siamo giunti alla conclusione che mantenere lo stesso gameplay con un campo più piccolo sarebbe stata una grande idea. Tuttavia, anche se parliamo delle stesse meccaniche di base, come dribbling, passaggi e tiri, abbiamo comunque creato un'esperienza diversa modificando alcune meccaniche, come i rigori per esempio. Nell'undici contro undici classico si tratta di mirare e premere un pulsante. Per Rush, volevamo qualcosa di più dinamico e per questo il rigore diventa un'azione 1 vs 1, ma con il resto della squadra che può rincorrere il portatore della palla".



Vlahovic si appresta ad entrare in campo

Nonostante le nostre sonore sconfitte rimediate sul palco della Gamescom, la nostra esperienza con Rush ci ha restituito ottime sensazioni. Soprattutto la sua integrazione con le altre modalità di EA Sports FC 25, potrebbe decretarne la grande fortuna e l'apprezzamento del pubblico, un plus di cui Volta, in effetti, non ha potuto godere.