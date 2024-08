Google Maps per iOS si rinnova: la nuova interfaccia più pulita arriva anche su iPhone

Dopo il recente aggiornamento per Android, Google Maps ha finalmente introdotto una nuova interfaccia anche per iOS. Questa redesign mira a rendere l'app più pulita e intuitiva.

La principale novità riguarda la riduzione delle schede nella barra inferiore. Si passa da cinque a tre, ovvero "Esplora", "Tu" e "Pubblica". La scheda "Naviga" è stata rimossa, ma la sua funzionalità può ancora essere accessibile dalla scheda "Tu" attraverso la nuova lista "Viaggia salvati". Questa scheda centrale "Tu", precedentemente chiamata "Salvati", mantiene l'icona del segnalibro. Tuttavia, ora presenta nuove schede superiori per "Notifiche" e "Messagggi". Questi due elementi erano parte della scheda "Aggiornamenti", che è stata rimossa in questa redesign. È importante notare che la barra di ricerca è disponibile solo in Esplora. L'ultima scheda, "Pubblica", rimane invariata.

La vecchia interfaccia di Google Maps su iOS vicino alla nuova (fonte: https://9to5google.com/)

Nel complesso, questa redesign rende Google Maps più pulito e ordinato. Cinque schede possono risultare un po' ingombranti, quindi la riduzione a tre è una scelta positiva.

L'aggiornamento con la nuova interfaccia è disponibile con la versione 6.129.1 di Google Maps per iOS. Se non lo hai ancora ricevuto, prova a chiudere l'app e riaprirla per caricare le modifiche dal server.

Google Maps continua insomma a evolversi, offrendo agli utenti un'esperienza più piacevole e intuitiva. La nuova interfaccia per iOS rappresenta un passo avanti in questa direzione, semplificando la navigazione e migliorando l'organizzazione delle funzionalità. Voi cosa ne pensate? Vi piace o preferivate la vecchia versione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e fateci anche sapere che cosa ne pensate di Apple Maps, visto che di recente l'azienda di Cupertino ha deciso di sfidare Google con il lancio della versione web (in beta) proprio di questa app.