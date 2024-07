Apple Maps sfida Google con il lancio della versione web (in beta)

Dal suo debutto nel 2012, Apple Maps ha percorso una lunga strada, arricchendosi di numerose funzionalità come mappe dettagliate delle città, itinerari multi-stop, indicazioni per ciclisti, percorsi per veicoli elettrici e navigazione offline. L'arrivo della versione web rappresenta un'importante espansione del servizio, che potrebbe finalmente competere ad armi pari con Google Maps, presente sul web da anni.

Apple Maps non è più solo un'app per iPhone e iPad. Il colosso di Cupertino ha infatti lanciato una versione beta del suo servizio di mappe accessibile da qualsiasi browser web, aprendo così una nuova sfida a Google Maps, ad oggi leader indiscusso del settore.

Nuove funzionalità e compatibilità

La versione web di Apple Maps, disponibile all'indirizzo beta.maps.apple.com, permette di ottenere indicazioni stradali, visualizzare recensioni, esplorare città e ordinare cibo direttamente dalle mappe, proprio come nella versione iOS. Nei prossimi mesi, Apple promette di introdurre ulteriori funzionalità, come la vista immersiva Look Around. Attualmente, la versione web è disponibile solo in inglese e compatibile con i browser Safari e Chrome su Mac e iPad, e Chrome ed Edge su PC Windows. L'azienda ha tuttavia annunciato l'intenzione di estendere il supporto ad altre lingue, browser e piattaforme in futuro.

Uno screenshot di Apple Maps Beta, dove a quanto pare abbiamo chiuso definitivamente quindi probabilmente non mi pagherà nessuno questo mese :(

Tuttavia, la competizione nel settore delle mappe online si fa sempre più agguerrita. Overture Maps Foundation, sostenuta da colossi come Amazon, Meta e Microsoft, ha recentemente reso pubblico il suo primo set di dati cartografici, offrendo agli sviluppatori la possibilità di utilizzare gratuitamente queste informazioni nelle loro app.

Apple punta insomma a rafforzare la sua presenza nel settore delle mappe online e a sfidare il dominio di Google Maps, che tra l'altro di recente ha cambiato alcune impostazioni di privacy. La competizione si fa sempre più accesa, con l'ingresso di nuove alternative open source che potrebbero rivoluzionare il panorama delle mappe digitali. Resta da vedere come evolverà questa sfida e quale sarà l'impatto sulla user experience degli utenti, sempre più esigenti in termini di precisione, affidabilità e completezza delle informazioni.

Voi che cosa ne pensate? Qual è l'applicazione di navigazione che usate di più?