No Man's Sky è in forte sconto su Instant Gaming in versione Steam: è il momento giusto per iniziare a giocare

No Man's Sky è da poco stato aggiornato con l'update Worlds Part 1 che ha rivoluzionato vari elementi e migliorato in modo netto la qualità visiva del gioco. Si tratta in altre parole del momento migliore per iniziare il gioco e divertirsi con le tantissime novità introdotte negli anni. Se volete giocarvi su PC, allora dovreste sfruttare l'offerta di Instant Gaming che vi permette di accedere al gioco a soli 22.08€ (sulla pagina vedrete il prezzo 18.10€, ma è la cifra pre-IVA). Si tratta di un prezzo inferiore rispetto a quello di Steam. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Una volta ricevuto il codice, dovrete solo riscattarlo tramite il vostro account Steam e fari partire il download: serviranno solo pochi minuti per completare l'intero processo.