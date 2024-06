Google Maps cancellerà la cronologia Spostamenti da dicembre: ecco come cambia la privacy

Google Maps sta cambiando il modo in cui gestisce i dati sulla posizione, ovvero tutti quei dati che oggi vengono salvati sull'account sotto la cronologia Spostamenti. Invece di eseguire il backup dei tuoi dati sul cloud, nei prossimi mesi Google li memorizzerà solo in locale sul dispositivo.

In un'e-mail inviata ad alcuni utenti, Google afferma che avremo tempo fino al 1° dicembre 2024 per salvare tutti gli spostamenti sul dispositivo mobile prima che inizi ad eliminare i vecchi dati. Spostamenti è la funzione che tiene traccia dei percorsi e viaggi in base alla posizione del tuo telefono: è molto utile per rivisitare tutti i luoghi in cui siamo statiin passato, come ristoranti che ci sono piaciuti o semplicemente ripercorrere i propri ricordi. Inutile dire che una funzione del genere possa creare anche qualche preoccupazione per la privacy.

Per questo motivo Google ha ora deciso di collegare tutte queste informazioni ai dispositivi che utilizziamo. Google ha annunciato per la prima volta questa modifica a dicembre 2023 nell'ambito dei suoi sforzi per potenziare la privacy. Già in precedenza, l'azienda aveva iniziato a eliminare dalla cronologia delle posizioni luoghi come cliniche per aborti, rifugi per violenza domestica, centri dimagrimento e altro ancora, e aveva aggiornato Maps per impedire alle autorità di accedere alla cronologia degli Spostamenti.

Le schermate di selezione della privacy di Google Maps

Il passaggio allo storage sul dispositivo significa anche che da dicembre non potremo più accedere alla Cronologia dal web. Questo a meno che non vengano abilitate manualmente le nuove impostazioni di Cronologia entro quella data: in caso contrario Google tenterà di spostare gli ultimi 90 giorni della cronologia degli spostamenti sul primo dispositivo su cui accederemo a Google. L'azienda eliminerà quindi tutti i dati precedenti a tale data.

Per continuare a utilizzare Cronologia, sarà quindi necessario aprire Google Maps sul dispositivo mobile, fare clic sull'immagine del profilo nell'angolo in alto a destra dello schermo e selezionare Spostamenti. Da lì, scegliere se mantenere i tuoi dati sulla posizione fino a quando non li elimini manualmente o se Google li elimini automaticamente dopo tre, 18 o 36 mesi. Google memorizzerà le informazioni che desideri mantenere sul tuo dispositivo.