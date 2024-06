Elden Ring, Signore della Fiamma della Frenesia: la guida al finale segreto del caos

Nonostante ciò, si tratta di un finale molto corposo, dotato di tantissimi dialoghi esclusivi e soprattutto di diverse sequenze animate dedicate, alcune delle quali sono peraltro legate al misterioso personaggio di Melina. In questa guida spiegheremo come ottenere il finale Signore della Fiamma della Frenesia in Elden Ring , ma faremo anche luce su tutti i risvolti narrativi e gli elementi dell'Interregno che hanno a che fare con questa vicenda.

Collegando diversi puntini disseminati in varie descrizioni di oggetti, si arriva alla conclusione che la Fiamma della Frenesia è potenzialmente una Divinità Esterna legata al caos che si manifestò per la prima volta in una città ormai dimenticata. Laggiù, trovò rifugio nelle orbite oculari ormai vuote di un uomo chiamato Shabriri , che fu condannato per un pesante crimine di tradimento. Sembra sia cosa nota che, al momento della narrazione, un'entità nota come "Le Tre Dita" si nasconda da qualche parte sotto l'Interregno, celando con lei un pericolosissimo potere... nel resto della guida percorreremo tutta la storia che conduce al finale Signore della Fiamma Frenetica.

Ci sono un paio di luoghi molto specifici sulla superficie dell'Interregno nei quali si parla della Fiamma della Frenesia. Il primo è il Villaggio di Callu , un piccolo insediamento nella Penisola del Pianto a sud di Sepolcride, un luogo ormai in rovina in cui è evidente che la Fiamma della Frenesia abbia lasciato un segno, dato che è possibile recuperare anche l'omonimo incantesimo. Dopodiché c'è il Villaggio della Fiamma Frenetica di Liurnia Lacustre , un luogo che difficilmente vi passerà inosservato in ragione della Fiamma della Frenesia che per l'appunto brucia in cima a una delle torri, infliggendovi lo status follia ogni volta che la osservate direttamente; diciamo che ricorda un po' l'Occhio di Sauron, quando osservata dalla distanza.

Esattamente oltre il ponte che conduce nella regione della Penisola del Pianto vi imbatterete in Irina, una giovane donna in fuga dal Castello di Morne che è molto preoccupata per il destino di suo padre, Edgar, rimasto nella fortezza a combattere gli invasori. Dopo aver parlato con lei, è possibile incontrare Edgar all'interno del Castello di Morne, per la precisione in cima alla torre più alta . Dopo aver sconfitto il boss dell'area, potrete tornare a parlare con Edgar, che vi ringrazierà per l'aiuto fornito e abbandonerà la zona per ricongiungersi con Irina. Tornando dalla ragazza , scoprirete il triste esito della vicenda: mentre eravate impegnati al Castello di Morne Irina è stata uccisa, pertanto Edgar giurerà vendetta verso i suoi assalitori. Una volta concluso il dialogo con Edgar, una misteriosa donna farà la sua apparizione in un altro luogo dell'Interregno...

L' ultimo incontro con Hyetta avviene nella Chiesa di Bellum , poco a nord dell'Accademia di Raya Lucaria, lungo la strada principale che conduce verso l'Altopiano di Altus (il punto rossa nell'immagine qui sopra). Vi chiederà di recuperare un'ultima Uva speciale: per ottenerla dovete raggiungere il Villaggio della Fiamma Frenetica che si trova poco distante. Mentre vi arrampicate verso la chiesa che si trova in cima alla collina - nel punto verde nell'immagine qui sopra - sarete invasi da uno spirito oscuro di nome Vyke. Eliminando l'invasore, otterrete l'Uva che state cercando: consegnatela a Hyetta e vi darà appuntamento nelle profondità della Capitale Leyndell , proprio nel luogo di riposo delle Tre Dita.

Il terzo incontro con Hyetta avviene poco distante dal luogo precedente, ovvero giusto alla base del grande ponte crollato che teoricamente dovrebbe condurre verso l'Accademia di Raya Lucaria (il punto rosso nell'immagine qui sopra). Stavolta però l'ottenimento dell'Uva di Shabriri non sarà altrettanto immediato: per trovare l'oggetto che state cercando dovete infatti raggiungere il punto d'interesse chiamato Capanna del Vendicatore che si trova esattamente sulla sponda opposta del lago (il punto verde nell'immagine qui sopra). Sarete invasi da uno spirito oscuro - chiaramente Edgar che sta ancora cercando di vendicare Irina - che non appena eliminato vi premierà con l'Uva. Riportatela a Hyetta e svelatele finalmente che cosa gli avete dato da mangiare fino a questo momento... dopo aver riposato alla grazie, parlatele nuovamente per farle proseguire il suo viaggio.

Il secondo incontro con Hyetta ha luogo sulla sponda occidentale del lago di Liurnia (il punto rosso nell'immagine qui sopra), appena fuori dalla prima rovina in cui ci si imbatte. Anche in questo caso non sarà un problema reperire l'Uva di Shabriri, perché si trova esattamente all'interno della rovina adiacente (il punto verde nell'immagine qui sopra). Come da copione, dovete semplicemente recuperare l'Uva e consegnarla nelle mani di Hyetta, esaurire tutte le opzioni di dialogo, dopodiché la donna si sposterà verso la nuova destinazione.

Nel momento esatto della morte di Irina un nuovo personaggio chiamato Hyetta farà la sua comparsa all'ingresso di Liurnia Lacustre , appena fuori dal percorso che segue il boss Godrick nel Castello Grantempesta. Questa gentilissima ragazza cieca chiederà il vostro aiuto: nello specifico vi domanderà di portarle dell'Uva di Shabriri, un oggetto chiave piuttosto particolare che si può trovare in punti predefiniti di Liurnia Lacustre. La prima Uva di Shabriri si trova vicinissima alla posizione iniziale di Irina, proprio nelle ultime sale di Castello Grantempesta che precedono Liurna Lacustre. Ogni volta che consegnerete a Hyetta un Uva di Shabriri, sbloccherete dei dialoghi opzionali e non appena vi sederete a un luogo di grazia la donna si sposterà in una nuova posizione. Di seguito analizzeremo tutte le posizioni di Hyetta e delle rispettive Uve di Shabriri.

Le Tre Dita e i Sotterranei di Leyndell

Abbiamo segnato in rosso la grazia Terrazza sul Viale, mentre in verde il pozzo per accedere alle catacombe.

Le Tre Dita si trovano nei sotterranei della Capitale Leyndell. Per accedere alla Capitale è necessario aver recuperato almeno tre Rune Maggiori sconfiggendo i boss principali di Elden Ring, pertanto se non l'avete ancora fatto vi toccherà mettervi all'opera. Una volta raggiunta la capitale, i sotterranei rappresentano una complessa e intricata area opzionale che è possibile raggiungere dal cortile principale della città: partendo dal luogo di grazia Terrazza sul Viale potrete scavalcare il corrimano della passeggiata e lasciarvi cadere ai piani più bassi della città. Proprio in questo luogo si trova un pozzo dotato di una scala che vi permette di scendere ancora più in profondità e raggiungere i Sotterranei dei Reietti.

Una volta raggiunta l'area con i tubi dovete lasciarvi cadere nel tubo sulla sinistra, che ha un foro sulla superficie.

Questa zona opzionale si presenta come un piccolo labirinto ma in realtà è piuttosto lineare, cela parecchie ricompense utili per potenziare le armi ma nasconde soprattutto un'importante uscita segreta. Esplorando l'area noterete di potervi spingere sempre più avanti aprendo di volta in volta delle scorciatoie, fino al momento in cui raggiungerete un salone interamente percorso da grosse tubature. Potete lasciarvi cadere dall'alto all'interno di un buco nelle tubature per accedere a una serie di cunicoli che terminano in una classica cripta. In fondo al percorso dovrete affrontare il boss Mogh, o meglio una proiezione di Mogh... insomma, non è importante, ciò che più conta è che una volta sconfitto il nemico potrete colpire la parete alle sue spalle per svelare il passaggio segreto che conduce alla Proscrizione della Fiamma della Frenesia.

Preparatevi per una sezione di platforming quantomeno pittoresca.

Quest'area si presenta come una torre verticale popolata da mercanti ormai impazziti nonché dotati di incantesimi legati alla Fiamma della Frenesia. Non dovete fare altro che scendere sempre più in basso, sfruttando le lapidi che spuntano dalle pareti per raggiungere il pian terreno: si tratta di un segmento di platforming parecchio complicato, pertanto prendetevi il tempo necessario. Lungo il percorso troverete inoltre degli oggetti all'apparenza inaccessibili: per poterli ottenere dovete farvi attaccare dai nemici dell'area con le loro abilità del caos, distruggendo le impalcature di legno e consentendo l'accesso agli oggetti.

La destinazione finale è la Proscrizione della Fiamma della Frenesia.

Una volta arrivati in fondo, troverete la Proscrizione della Fiamma della Frenesia, in sostanza un portone sigillato. Se avete seguito tutti i passi della missione di Hyetta, la ragazza sarà qui ad attendervi e offrirà una serie di dialoghi esclusivi. In questa stanza c'è anche una parete illusoria che conduce all'Abisso tra le Radici, un'altra area segreta, ma non ha nulla a che vedere con il motivo per cui ci troviamo qui. Per aprire la porta delle Tre Dita dovrete togliervi di dosso tutto l'equipaggiamento fino a rimanere nudi, ma attenzione: prima di proseguire ci sono una serie di implicazioni di cui tenere a mente, perché la vostra esperienza in Elden Ring cambierà radicalmente.