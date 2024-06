Final Fantasy 14 Dawntrail, abbiamo provato la nuova espansione del MMORPG

La differenza è che la storia generale di Final Fantasy XIV - al di là della vicenda di Hydaelyn e Zodiark - è ancora molto lontana dall'essere conclusa: la Creative Business Unit 3, tornata all'opera sul suo figlio primogenito dopo la parentesi del sedicesimo capitolo numerato, deve ora caricarsi sulle spalle un'eredità pesantissima e gettare le fondamenta di un nuovo ciclo, nella speranza di catturare ancora una volta il cuore di milioni di Guerrieri della Luce. Il terreno scelto per la battaglia è Dawntrail, espansione in uscita a cavallo fra giugno e luglio che per la prima volta in dieci anni non potrà contare sul fascino magnetico di quella storia in continuo divenire con cui milioni di persone hanno stretto un forte legame emotivo, ma che quel legame dovrà forgiarlo partendo da una tela quasi completamente bianca. Ormai manca pochissimo: siamo volati a Berlino alla corte di Naoki Yoshida e abbiamo provato in anteprima Dawntrail, la prossima espansione di Final Fantasy XIV .

Della vicenda di Final Fantasy 14 si è parlato tantissimo nel corso degli ultimi anni: rilanciato nel 2013 nella sua versione A Realm Reborn dopo una disastrosa pubblicazione originale, l'MMORPG guidato da Naoki Yoshida ha spento di recente la sua decima candelina, radunando oltre trenta milioni di utenti in un parco a tema virtuale e finendo per trasformarsi nell'unica vera gallina dalle uova d'oro di casa Square Enix. La cosa più importante da ricordare, tuttavia, è che la scorsa espansione Endwalker ha segnato l'apice del lunghissimo percorso di crescita, calando il sipario in maniera magistrale sul più grande filone narrativo ad aver colorato l'ultima decade, quasi a ricordare i rarissimi momenti in cui una storica serie televisiva manda in onda un perfetto episodio conclusivo, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei fan.

La seconda è invece Urqopacha , un altopiano dalle tinte fortemente Andine punteggiato di rovine d'impronta precolombiana e altissimi picchi ghiacciati, fra l'altro segnato dalle tracce del passaggio di quel che sembra un Primal o qualche belva titanica a loro assimilabile, forse proprio l'uccello leggendario Valigarmanda (in inglese Tritoch) di ritorno direttamente da Final Fantasy VI . Certo è che a parte un paio di FATE e l'incontro con i Mark legati alla caccia non c'era granché da fare: agli sviluppatori interessavano più che altro il colpo d'occhio - alla luce dell'ottimo potenziamento grafico - e l'impatto della colonna sonora di Masayoshi Soken, entrambi elementi come sempre di altissimo livello.

Il server di test ci ha consentito quindi di accedere a una variante censurata della città stato di Tulliyollal, hub dell'espansione svuotato di personaggi e di mercanti salvo giusto a qualche truppa di Mamool Ja - creature native di queste terre - e guerrieri Hrothgar. Non si tratta di un completo cambio di stile estetico, ma Dawntrail arriva accompagnata da una corposa rielaborazione delle texture in alta risoluzione e dei sistemi d'illuminazione i cui effetti si notano fin dalla prima visita nel mondo aperto. La prima regione con cui abbiamo potuto confrontarci è Kozama'Uka , in cui panorami tropicali e feste di cascate sembrano richiamare determinate atmosfere di Final Fantasy XI, nello specifico le giungle di Yohator e Yuthunga che colorarono la prima espansione dell'antico MMORPG.

Al momento è estremamente difficile comprendere dove Dawntrail voglia andare a parare, lo stesso Naoki Yoshida ci ha detto personalmente che si sente "come un mangaka quando osserva la vicenda mentre prende forma in tempo reale sotto i propri occhi", ma ha anche affermato che sul piano narrativo c'è qualcosa di molto grosso e ancora segreto che non vede l'ora di condividere con i giocatori .

Tural al momento si presenta come una scatola degli enigmi: sì, c'è la città stato commerciale di Tuliyollal, ci sono scorci ispirati al territorio sudamericano e rovine che sembrano sbucate direttamente dalle antiche città precolombiane, ma ci sono anche le strutture inspiegabilmente iper tecnologiche dell'insediamento di Solution Nine e una sfida che all'apparenza dividerà gli esponenti degli Scions in fazioni contrapposte. La segretezza regna sovrana: nella versione della città da noi testata, la Creative Business Unit 3 ha deciso di rimuovere tutti i personaggi legati alla trama perché avrebbero costituito pesanti spoiler della narrazione.

Dopo aver salvato l'universo dalla calamità dei Final Days, il Warrior of Light e alcuni dei suoi compagni partono per il continente di Tural , una terra situata nell'estremo ovest che ospita la città stato di Tuliyollal: la ragione della visita risiede nella chiamata da parte di Wuk Lamat, una giovane che cerca l'aiuto dell'eroe più potente di Eorzea per risolvere una contesa che sta toccando la sua terra, apparentemente legata all'antica leggenda di una simil El Dorado perduta.

Nuovi Job: Viper e Pictomancer

La principale novità dell'espansione risiede nell'introduzione di due nuovi Job, ovvero il Viper e il Pictomancer. Per quanto riguarda il Viper, gli sviluppatori si sono ispirati all'archetipo di Gidan Tribal di Final Fantasy IX, equipaggiandolo con una coppia di spade che possono fondersi in una lama doppia anche per recuperare un pizzico delle potenzialità rimaste inespresse dal Rogue.

La nostra Hrothgar femmina in tenuta da Viper

In concreto, si tratta di un DPS corpo a corpo che ricorda molto da vicino un Job giovanissimo come il Reaper. Proprio da lui ha ereditato la spina dorsale basata sul binomio generazione-spesa: la rotazione richiede infatti di generare una serie di risorse che possono poi essere spese per eseguire delle "finisher", mentre l'altra metà della sua anima è invece basata su una serie di "proc" che trasformano le abilità in nuove varianti, garantendo l'accesso ad attacchi inediti e all'applicazione di buff da mantenere sempre sotto controllo.

Sulla carta si tratta di un Job molto asciutto, in assoluto è quello che ha meno pulsanti da assegnare alle hotbar, ma richiede la velocità d'esecuzione più altra fra tutti i Melee DPS ed è esigente sul piano dell'attenzione da dedicare alle risorse. Si parte con Steel Fangs e Dread Fangs, due 'combo starter' che devono essere intrecciate per incrementare le risorse necessarie al fine di attivare la modalità Lama Doppia (Reawaken), che cambia la natura di quasi tutte le skill e avvia una combinazione da cinque colpi - con anche degli OGCD in mezzo - in tutto e per tutto simile a quella del Reaper, chiudendo con un devastante attacco finale denominato Ouroboros. Decisamente più intricata è la gestione della rotazione al di fuori delle scariche di danno più elevate, momenti in cui tocca attivare strumenti come Dreadwinder per accedere a specifici attacchi - talvolta con requisiti posizionali - che assegnano al Viper una serie di potenziamenti da mantenere costantemente attivi, un po' come accadeva con il vecchio Monk e con la triplice combo del Samurai.

La tenuta del Pictomaner

Il Pictomancer, invece, è un Caster mutuato direttamente da Relm di Final Fantasy VI, ragazzina che in tempi non sospetti dava vita ai suoi dipinti per mutare le sorti della battaglia. Si tratta senza dubbio della più grande sorpresa del media tour, non solo in ragione dello stile di gameplay unico ma perché al momento sembra l'unica classe a incorporare delle reali scelte nella sua rotazione. Si potrebbe per certi versi paragonare a una versione molto più complessa del Summoner: oltre a dover accumulare risorse legate alla vernice che possono essere consumate per lanciare varianti potenziate di magie come Holy e Comet, deve dipingere seguendo un ordine specifico diverse immagini - raffiguranti rispettivamente una creatura, un'arma e un paesaggio - che a loro volta garantiscono l'accesso a ulteriori fasi della sua rotazione e chiudono il ciclo con una devastante magia ad area.

Un esempio della rotazione del Pictomancer: dopo aver dipinto un maglio, si può usare per una combo da tre colpi

Tutto ha inizio con i disegni, o meglio, i Motif, tre abilità simili agli Step del Dancer che è possibile lanciare fuori dal combattimento per dipingere le immagini che, una volta materializzate, avviano la rotazione vera e propria. Dopo aver dipinto l'arma, per esempio, questa si può invocare tramite l'abilità Steel Muse per sbloccare un'intera combo da tre colpi; dipingendo il paesaggio diventa invece disponibile Scenic Muse, aprendo a magie ad area come Star Prism che oltre a infliggere danni applicano cure e buff alla squadra. Molto più complessa è la gestione dei disegni della creatura, perché Living Muse è solo il primo passo di un ciclo in quattro parti. Una volta materializzati il Pomo e le Ali è possibile lanciare un potente assalto legato al piccolo Moguri che si è disegnato, ma è solo materializzando anche gli Artigli e le Zanne che si potrà evocare un Madeen per scatenare l'attacco finale del Pictomancer. Detta così si corre il rischio di far sembrare la faccenda più complicata di quel che è: controlli alla mano, si tratta di un Job davvero scorrevole e ben realizzato, posizionato esattamente a metà strada fra Summoner e Red Mage.