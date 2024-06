Final Fantasy 14 Dawntrail: Naoki Yoshida ci parla di narrazione, identità dei Job e design

E adesso? Come si può bissare un successo come quello della saga decennale di Hydaelyn e Zodiark? Come si può rispondere a una gigantesca comunità di appassionati ciascuno dotato di esigenze differenti? Qual è, in sostanza, la visione del director per il futuro del suo più grande capolavoro, la ricetta per garantirgli una lunga vita? In occasione del media tour dedicato all'espansione Dawntrail di Final Fantasy 14 abbiamo intervistato Naoki Yoshida che, dopo aver prima di tutto ringraziato tutti voi che avete sostenuto il progetto e che ora state leggendo questo articolo, ha svelato tonnellate di dettagli in un discorso fiume. L'identità dei Job? La narrazione di Dawntrail? Le esigenze del pubblico? Non importa quale fosse la domanda: Yoshida ha fornito una risposta.

Chiusa la parentesi del sedicesimo capitolo della serie, Naoki Yoshida è tornato a casa, al fianco della sua Creative Business Unit III impegnata a lavorare su quello che non rappresenta solamente il suo figlio prediletto, ma soprattutto quello di Square Enix, capace com'è stato di trainare la compagnia in un porto sicuro attraversando le tumultuose acque degli ultimi tempi. A dieci anni di distanza dall'esordio della riedizione A Realm Reborn, Final Fantasy 14 ha radunato oltre 30 milioni di utenti e porta tutt'ora un flusso costante di guadagni nelle casse della compagnia. Questi dati, tuttavia, sono materiale per analisti: il suo MMORPG, infatti, è salito agli onori della cronaca grazie a un'immensa community che ha giocato, ha riso e ha pianto assieme al gruppo degli Scions lungo i panorami di Eorzea, lasciandosi andare a uno scrosciante applauso nel momento in cui il sipario è calato sull'ultima espansione Endwalker.

Dawntrail e il futuro della narrazione di Final Fantasy XIV

Come stai? Come ti senti all'alba di Dawntrail rispetto alle passate espansioni?

Attorno a questo momento, durante un media tour, tecnicamente non abbiamo ancora concluso lo sviluppo di un'espansione. Quando tornerò in Giappone dovrò fare il mio classico giro di controlli per poi dare luce verde a ogni cosa. Quindi non sono ancora in una posizione in cui posso condividere più di tanto come mi sento. Di contro, è la prima occasione per la stampa e i content creator di confrontarsi con Dawntrail, quindi cerco di studiare l'espressione sulla faccia di tutti e cercare di capire come stanno andando le cose, se qualcosa sta piacendo, insomma cerco di leggere le emozioni.

Dato che Endwalker è stato un grande finale, di solito nelle interviste non mi chiedono: "Come stai", ma mi domandano subito se sento pressione per questa nuova espansione. Parlando onestamente, non sento molta pressione. La ragione è che non è niente in confronto al periodo della versione 1.0 e a tutto quello che abbiamo attraversato per arrivare al lancio di A Realm Reborn. Non c'è minimamente lo stesso livello di pressione, quindi non ci penso più di tanto. Per quanto riguarda Endwalker, è stata la prima e unica volta nella mia carriera in cui ho preso la decisione di rimandare un videogioco: il motivo era semplicemente che non ero soddisfatto del livello qualitativo, pertanto il rinvio era l'unica scelta possibile. La scorsa volta quindi ho sentito un pizzico di pressione, ma nel caso di Dawntrail sono più che altro eccitato perché si tratta di affrontare nuove sfide.

Naoki Yoshida in cosplay da Reaper in occasione del lancio di Endwalker

Endwalker è stata come la fine di una grande serie televisiva di culto durata dieci anni, un po' come Game of Thrones, con la differenza che tutto si è chiuso per il meglio. Come si colma quel vuoto? Internamente considerate Dawntrail come se fosse una nuova stagione, una nuova serie, o magari come uno spin-off, un episodio di intermezzo?

Fare paragoni è molto difficile, ma come hai detto Endwalker è stata un po' come la stagione finale di una grande serie drama che è stata molto amata, ed era proprio il tipo di finale che volevo realizzare quindi sono molto felice di sapere che sia stato percepito così. Per quanto riguarda la nuova storia che stiamo presentando in Dawntrail, l'universo di Final Fantasy XIV è un'entità che va avanti in autonomia, quindi il finale di Endwalker non segna assolutamente una chiusura totale. Ci sono tantissimi misteri in giro per il mondo di cui non sappiamo ancora nulla, e non è che da un giorno con l'altro tutti perdono la memoria: ci saranno ancora gli Scions per esempio, quindi si tratta di un proseguo dell'esperienza che abbiamo realizzato finora.

Per quanto riguarda la storia di Dawntrail e il percorso verso un nuovo grande finale, prima di tutto è ovviamente necessario passare attraverso un processo di costruzione della narrazione. Parlando in tutta sincerità, non so ancora se gli eventi si svolgeranno nel modo in cui li ho immaginati, e la ragione è che non abbiamo alcun romanzo originale a cui attenerci, dei libri da prendere a modello. Il processo creativo assomiglia a quello dei manga che vengono pubblicati su Shonen Jump. Ci sarà un procedimento di costruzione del racconto in Dawntrail, ma il futuro dipenderà soprattutto dalle reazioni che riceveremo dai giocatori.

Il compito di Dawntrail è quello di riaprire quasi da zero una nuova saga narrativa

Ci sono diverse cose che ho incorporato nella storia fin dalla patch 7.0, ma il loro destino dipenderà dal peso che i giocatori gli attribuiranno, dalle cose che penseranno, dal fatto che siano eccitati o meno, dalle teorie che concepiranno dopo aver giocato la Main Scenario Quest. Insomma, a seconda della risposta del pubblico vedremo a quali basi fra quelle che abbiamo gettato dovremo dedicare maggiore attenzione: se gli utenti saranno gasati andremo avanti, altrimenti abbiamo in mente altre direzioni. In questo momento posso dire che non ho ancora deciso quanto potrebbe durare questa nuova storia, se quattro espansioni o cinque espansioni.

Potreste non credermi, ma vi assicuro che quando abbiamo sviluppato A Realm Reborn, Heavensward e Stormblood, non avevo la minima idea che sarebbero diventate i tasselli di un'unica grande saga. Ovviamente abbiamo cercato di rendere la storia interessante, abbiamo incorporato e completato dei puzzle narrativi, ma è stato solo nell'istante in cui siamo arrivati alla trama di Shadowbringers che ci siamo resi conto che sarebbe stato possibile connettere tutti i puntini e unirli in un'unica vicenda. Da quel momento in avanti abbiamo seguito la corrente. Per adesso è impossibile sapere se accadrà la stessa cosa, ma approcciamo la questione in maniera simile, e questo vale per tutto il team di sviluppo.

Il Warrior of Light e i suoi compagni partono verso il continente di Tural, lasciandosi alle spalle 10 anni di trama

Sapete, ho detto spesso che sviluppiamo Final Fantasy 14 assieme ai nostri utenti: questa non è assolutamente una bugia. Stavolta non vedo l'ora di assistere alle reazioni e ai feedback dei giocatori, e sulla base di quelle reazioni capiremo come costruire la narrazione per emozionarli ancora. Quindi per rispondere alla domanda iniziale... per noi è come l'inizio della seconda stagione di una grande serie tv. Abbiamo incorporato qualcosa di molto grosso nella narrazione di Dawntrail e della 7.0, e non vedo l'ora di discutere ancora con voi quando saprete di cosa parlo.