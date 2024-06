God of War Ragnarok a confronto su PS5 e PC: scopriamo le prime differenze grazie a un video

God of War Ragnarok è stato messo a confronto su PS5 e PC in un video pubblicato su YouTube, sulla base dei primi materiali pubblicati per la versione Windows della straordinaria esclusiva PlayStation firmata Santa Monica Studio.

Parliamo dunque di una comparativa per il momento tutt'altro che precisa, complice anche il ben noto fattore di compressione dei video in streaming, ma che restituisce un'idea iniziale delle differenze che troveremo nella conversione di God of War Ragnarok.

Nello specifico, ciò che è possibile riscontrare in maniera evidente è la migliore occlusione ambientale presente su PC, con anche il sistema di illuminazione che appare superiore in alcuni scenari. Per il resto, naturalmente, bisognerà attendere il prossimo 19 settembre.