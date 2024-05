God of War Ragnarok per PC è stato annunciato con data di uscita e caratteristiche tecniche

Durante lo State of Play di maggio, Sony Interactive Entertainment ha presentato la versione PC di God of War Ragnarok con tanto di data di uscita. Il gioco d'azione di Santa Monica Studio, già disponibile su PS5, è in arrivo anche in versione computer, come ci aspettavamo e come i leak avevano anticipato.

Il trailer di Sony, che potete trovare poco sotto, ha presentato le caratteristiche tecniche principali di God of War Ragnarok in versione PC.