Destiny 2: La Forma Ultima richiede una quantità enorme di spazio su Steam

Destiny 2: La Forma Ultima richiede una quantità enorme di spazio per l'installazione su PC via Steam, stando alle ultime informazioni fornite da Bungie in merito all'attesa espansione dello sparatutto.

Si parla infatti di ben 299,7 GB, se consideriamo anche lo spazio necessario per il gioco base, ovverosia 144,2 GB. Ad avvicinarsi a questo valore troviamo solo l'Epic Games Store, con una richiesta totale di 279,66 GB, anche qui considerando i 144,61 GB del gioco base.

Come mai così tanto? Tutto dipende dalle modalità in cui Steam (e l'Epic Games Store, a quanto pare) gestiscono i pre-caricamenti, andando a richiedere temporaneamente uno spazio extra, che poi per fortuna si riduce in maniera sostanziale al termine dell'installazione.