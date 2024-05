Destiny 2: La Forma Ultima è trapelato in rete in anticipo, pare a causa di una falla di Sony

A quanto pare l'attesissima espansione La Forma Ultima di Destiny 2 è trapelata in rete con alcuni giorni di anticipo, con dettagli sulla campagna, i contenuti stagionali e dell'Incursione che stanno emergendo in queste ore.

Stando alle segnalazioni in rete, pare che il tutto sia dovuto a una falla nel sistema di pubblicazione degli aggiornamenti del backend di Sony. In pratica, alcuni utenti sono riusciti a scaricare in anticipo l'update che include i file dell'espansione La Forma Ultima, ottenendo così l'accesso all'espansione per alcune ore. Poche ore dopo Bungie è intervenuta per risolvere la situazione, in particolare chiudendo temporaneamente i server della versione PC, quella da cui è più facile estrapolare ulteriori informazioni dal codice di gioco.