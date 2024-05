Call of Duty: Black Ops 6 su Xbox Game Pass non richiederà un nuovo abbonamento, conferma Microsoft

Microsoft ha precisato che Call of Duty: Black Ops 6 sarà disponibile su PC Game Pass, Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate e dunque fortunatamente non sarà necessario sottoscrivere un altro abbonamento per un potenziale nuovo tier del servizio, come suggerito da alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane.

La conferma è arrivata da una nota di portavoce del colosso di Redmond inviata a Eurogamer.net, che recita: "Al momento del lancio, Call of Duty: Black Ops 6 sarà giocabile su PC e Xbox per i membri di Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass e Xbox Game Pass per console".