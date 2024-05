Le esclusive PS5 singleplayer non saranno su PC al lancio, i sequel convertiranno i giocatori a PlayStation

"Certo, stiamo portando i nostri titoli sulla piattaforma PC. Abbiamo un duplice approccio. Per i giochi live service, li pubblichiamo simultaneamente (su PC e console)", ha detto Hulst. "Con i nostri titoli di punta, i nostri titoli narrativi single player, adottiamo un approccio più strategico e introduciamo i nostri franchise a un nuovo pubblico. Stiamo trovando un nuovo pubblico interessato a giocare ai sequel su PlayStation . Speriamo di poter portare nuovi giocatori su PlayStation in generale, ma in particolare su console.

Hermen Hulst, il co-CEO di Sony Interactive Entertainment, ha svelato che Sony ha una doppia strategia per quanto riguarda le conversioni per PC dei giochi PlayStation Studios . Da una parte, i titoli live service arriveranno su questa piattaforma assieme alla versione PS5, mentre dall'altra i giochi single player focalizzati sulla narrativa verranno lanciati a distanza di tempo , come abbiamo visto anche in passato. Con questa strategia, la compagnia intende convertire i giocatori PC a PlayStation tramite i sequel.

La strategia PlayStation può funzionare?

Trasformiamo le parole di Hulst in un esempio pratico. God of War è arrivato su Steam ed Epic Games Store nel gennaio del 2022, circa 4 anni dopo la versione PS4. God of War Ragnarok invece è uscito su PS5 e PS4 a fine 2022, mentre la versione PC (che pare verrà confermata a breve) non ha ancora una data di uscita e nel migliore dei casi arriverà con due anni di ritardo. In pratica SIE confida nel fatto che i giocatori su questa piattaforma acquistino una PS5 per giocare a Ragnarok il prima possibile, anziché aspettare mesi o anni per una conversione.

La medesima strategia è stata fondamentalmente applicata anche per Horizon Forbidden West (seppur con tempistiche più strette) e per Marvel's Spider-Man 2 (di cui non è stato confermata una conversione ufficiale, ma è trapelata in rete una versione PC praticamente completa, seppur non ottimizzata).

Non è l'unico dettaglio interessante arrivato da Sony nelle ultime ore. Infatti, abbiamo appreso anche che PS5 è la console che sta generando più ricavi in assoluto per Sony.