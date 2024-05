God of War Ragnarok arriverà su PC e l'annuncio è veramente vicino secondo un noto leaker

PlayStation è sempre più interessata a portare i propri giochi su PC, come ben sappiamo, e in alcuni casi è in grado di ottenere veramente grandi risultati, come dimostrato da Helldivers 2 e, sebbene in forma minore, da Ghost of Tsushima Director's Cut. Ora, pare che la compagnia di Tokyo sia pronta a portare un'altra grande esclusiva su PC e che l'annuncio sia veramente vicino. Parliamo di God of War Ragnarok.

L'informazione arriva da billibl-kun, noto leaker che da anni condivide in modo corretto tante informazioni sul mondo videoludico e non solo. Ricordiamo che già a inizio maggio aveva parlato dell'arrivo di God of War Ragnarok, ma ora la fonte ci aggiorna sulla situazione.