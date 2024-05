Ghost of Tsushima è il 2° miglior lancio di Sony su Steam, batte anche God of War e Spider-Man

Se proseguiamo con la classifica troviamo entrambi gli Horizon di Guerrilla Games, seguiti da The Last of Us Parte I, Days Gone, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Uncharted Eredità dei Ladri Raccolta.

Questo valore permette a Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT di battere God of War e Marvel's Spider-Man Remastered , che rispettivamente hanno un picco di 73.259 giocatori e 66.436 giocatori.

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT è il secondo miglior lancio su PC per Sony. Il gioco di Sucker Punch ha ottenuto un nuovo record di giocatori, arrivando a 75.064 utenti contemporanei sulla piattaforma di Valve . Il picco è odierno, quindi è possibile che a breve il risultato venga subito battuto.

Ghost of Tsushima, l'avventura di Jin Sakai

Se non conoscete Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, sappiate che si tratta di un gioco d'azione a mappa aperta nel quale vestiamo i panni di Jin Sakai, un nobile samurai che difende l'isola di Tsushima dall'invasione mongola. La battaglia vede però la disfatta totale dei giapponesi e Jin si ritrova costretto a mettere da parte l'onore e usare metodi alternativi per eliminare i propri nemici e salvare lo zio, figura più importante per lui dopo la morte del padre.

La versione PC è quella completa del DLC Isola di Iki, che introduce una nuova mappa e nuovi contenuti narrativi e di gioco, che permettono di approfondire il protagonista. È presente anche la modalità online Leggende. Parlando del gameplay, potremo combattere con la nostra katana usando varie pose efficaci contro i molteplici archetipi di nemico, usare la furtività per aggirare i nemici ed eliminarli in modo poco onorevole ma certamente efficace e sfruttare anche vari strumenti da lancio e un arco per colpire dalla distanza.