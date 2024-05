XDefiant: il cross-play solo console è in arrivo con un futuro aggiornamento

XDefiant di Ubisoft ha implementato il crossplay totale (PC e console insieme). Tuttavia, per coloro che desiderano giocare solo in crossplay con altri giocatori console, questa funzione sarà disponibile a un certo punto dopo la pubblicazione, in quanto gli sviluppatori hanno confermato che il crossplay di XDefiant solo per console è effettivamente in lavorazione per PS5 e Xbox Series X|S.

Nel frattempo è possibile giocare o contro tutte le piattaforme, oppure disattivare totalmente il cross-play e giocare unicamente solo con le persone che hanno la nostra stessa piattaforma. Su Xbox, però, vi è un problema aggiuntivo.

Come viene spiegato da Mark Rubin di Ubisoft, Microsoft proibisce agli sviluppatori di inserire nei videogiochi una funzione per disattivare il cross-play. Se si vuole giocare solo con altri utenti Xbox è necessario attivare l'opzione direttamente dalla console, tramite le impostazioni.