XDefiant non avrà meccaniche pay-to-win, promettono gli sviluppatori

I giocatori temono che ci siano microtransazioni pay-to-win, ossia in grado di dare dei vantaggi, più o meno marcati, a chi spenderà dei soldi in gioco.

XDefiant sarà pubblicato il 21 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, dopo anni di attesa e rinvii, come ci ha ricordato il trailer di lancio . Si tratta di uno sparatutto arena con fazioni e personaggi ispirati alle più celebri proprietà intellettuali di Ubisoft. Sin da subito ci saranno molti contenuti sbloccabili, tra Battle Pass e oggetti cosmetici supplementari. Ma come funzioneranno?

XDefiant sta per arrivare e gli sviluppatori ci hanno tenuto a precisare che il gioco non contiene meccaniche pay-to-win , legate naturalmente alle microtransazioni . Per questo hanno voluto spiegare il funzionamento della monetizzazione, rassicurando i giocatori interessati.

Oggetti acquistabili e sbloccabili

XDefiant ce l'ha fatta

Gli sviluppatori hanno quindi spiegato in un dettagliato post, pubblicato sul sito ufficiale di XDefiant, che non sarà così, ossia che qualsiasi contenuto acquistabile che abbia una qualche influenza sul gameplay, sarà acquisibile anche attraverso le sfide.

Inoltre, c'è la volontà di premiare l'impegno dei giocatori per il tempo speso nel gioco con lo sblocco di nuovi contenuti dopo ogni partita.

Quindi ci saranno: ricompense gratuite del Battle Pass, sfide giornaliere e settimanali in gioco, sfide di Ubisoft Connect, Maestria delle armi (con aggiornamenti regolari), ricompense per la partecipazione nella comunità (Twitch Drop, omaggi ed eventi in gioco).

Ci saranno inoltre dei contenuti extra che potranno essere acquistati, come l'opzione Premium per il Battle Pass, oggetti cosmetici per personaggi e armi, contenuti legati alle fazioni, sfondi e animazioni per le carte giocatore, e altro ancora. Saranno tutti cosmetici e non andranno a influenzare i sistemi. Di fatto il gioco base rimarrà lo stesso per tutti. Naturalmente, il team di sviluppo è aperto ai suggerimenti della comunità per migliorare XDefiant e risolvere le situazioni più problematiche che potrebbero verificarsi.