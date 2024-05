Hideo Kojima è pazzo per Furiosa e considera George Miller il suo dio

"Pur essendo appassionato di cinema, stavo cominciando a pensare che fosse ora di iniziare a guardare film sul mio smartphone o tablet. Tuttavia, quando ho visto 'Dune: Parte 2', i miei rigidi modi di pensare si sono sgretolati come sabbia! [...] Questo film grida, 'Questo è cinema!' e fornisce la 'spezia' di cui abbiamo bisogno per vivere. Questo capolavoro di Denis probabilmente diventerà una forma 'resistenza' che ritarderà significativamente la diffusione dei servizi in abbonamento."

Normalmente Kojima ha tre livelli di gradimento dei film: quando non gli piacciono dice semplicemente di averli visti, quando gli piacciono abbastanza li loda con moderazione e quando li ha adorati inizia a sproloquiare, facendo battute, come nel caso della recensione di Dune 2 che merita di essere letta:

Adorazione pura

Un Kojima sconvolto al cinema

Come dicevamo, l'autore della serie Metal Gear considera senza mistero Miller come un suo dio personale, immaginiamo in senso figurato, e la sua esperienza con Furiosa: A Mad Max Story pare essere stata davvero esaltante (ha partecipato alla prima, insieme a Miller stesso), visto come ne ha scritto: "Ho visto Furiosa: A Mad Max Story'. Questo film, che supera facilmente 'MAD' e persino il passato 'FURY', è al suo 'MAX' (capolavoro)! Da quando ho visto il primo film a 16 anni, George Miller mi ha salvato, incoraggiato e ha cambiato la mia vita innumerevoli volte. Lui è il mio Dio, e la SAGA che racconta è la mia Bibbia."

Insomma, siamo oltre i normali elogi. La chiameremmo quasi una forma di vera e propria devozione, considerando anche quanto scrisse in passato su Miller, che ha chiamato in tante altre occasioni il "suo Dio". Ad esempio disse a Rotten Tomatoes di essere andato a vedere per ben diciassette volte Fury Road al cinema, per poi spiegare che il suo primo incontro con Miller, avvenuto dopo l'uscita da Konami, lo aiutò ad andare avanti e a rimettersi in gioco. Miller dovrebbe addirittura essere coinvolto in Death Stranding 2, anche se non si sa ancora con precisione in che termini.