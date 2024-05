Quanto ha incassato Sony con i giochi PlayStation su PC e Xbox? Ecco i dati ufficiali

Quanto ha incassato Sony con i giochi PlayStation su PC e Xbox? Nel corso dell'anno fiscale 2023, i dati ufficiali parlano di 730 milioni di dollari: il valore più alto registrato finora dall'azienda giapponese.

Il grafico, realizzato da Derek Strickland di TweakTown, fa riferimento alla somma fra le vendite dei giochi e le microtransazioni effettuate su Steam e Xbox, sebbene in quest'ultimo caso sia disponibile un unico titolo prodotto da Sony, ovverosia MLB The Show 24.

Possiamo interpretare dunque la progressione come legata quasi esclusivamente ai risultati conseguiti su Steam, attraverso la pubblicazione di prodotti come Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, Returnal, The Last of Us Parte 1, Ratchet & Clank: Rift Apart e naturalmente Helldivers 2.