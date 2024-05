Stellar Blade: novità in arrivo la prossima settimana

Come avete potuto vedere, non ci sono nemmeno testi particolari da analizzare. L'unico dettaglio di cui abbiamo accennato è quello visibile nell'immagine, che mostra una scultura . Da qui sono partite varie ipotesi, come quella di nuovi costumi, nuovi gadget e accessori, magari l'annuncio di un DLC o chissà cos'altro. Insomma, tutto sembra essere possibile, ma è comunque possibile focalizzare maggiormente le speculazioni.

Shift Up, lo studio di sviluppo di Stellar Blade , ha annunciato che la prossima settimana ci saranno delle novità per il gioco. Quali? Non è dato di saperlo. L'annuncio è stato dato con un' immagine teaser che rimanda, appunto, alla prossima settimana, senza dare specificazioni di sorta, a parte per un dettaglio.

Varie ipotesi

Cosa aspetta ad EVE?

L'ipotesi più probabile è però che quell'immagine si riferisca a un boss (diciamo che è quasi sicuro). Siccome Shift Up ha già reso noto di essere al lavoro su degli aggiornamenti maggiori di Stellar Blade, tra i quali uno che introdurrà la modalità Boss Rush, non è stato difficile trovare un certo consenso sulla possibilità che sia proprio questo l'annuncio della prossima settimana.

C'è anche l'ipotesi, nemmeno troppo remota, che si tratti di un annuncio più stratificato, con magari la nuova modalità, nuovi costumi e chissà cos'altro. Magari potrebbe trattarsi del già annunciato crossover con NIKKE: Goddess of Victory, altro gioco di Shift Up, poco conosciuto dalle nostre parti.

Che aggiungere? Non ci resta che aspettare per scoprire cosa ci aspetta. Nel frattempo vi ricordiamo che Stellar Blade è disponibile in esclusiva su PS5. Il lancio è stato accompagnato da molte polemiche per via dell'aspetto procace della protagonista EVE e per alcune censure, polemiche sopitesi un po' qualche giorno dopo il lancio. Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Stellar Blade. Non è chiaro se il gioco arriverà anche su altre piattaforme, visto che in origine era stato annunciato anche per PC e Xbox.