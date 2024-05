Frieren – Oltre la fine del viaggio: il cosplay di Ubel da Sze Chi è una gioia per gli occhi

In attesa di scoprire se e quando vedremo una seconda stagione di Frieren - Oltre la Fine del Viaggio, uno degli anime di maggior successo degli ultimi mesi, vediamo un nuovo cosplay della maga Ubel, realizzato da Sze Chi.

Ubel viene presentata come una maga dal carattere sornione ed enigmatico che apparentemente non si fa troppi problemi a uccidere quando è necessario sporcarsi le mani. Pur appartanendo al rango dei maghi di terza classe, manifesta dei poteri e abilità fuori dal comune e ben superiori a quelli dei suoi colleghi. Nell'anime abbiamo visto che è in grado di copiare e fare proprie le magie di altri stregoni anche senza capirne il funzionamento, semplicemente provando empatia nei loro confronti, mentre grazie alla sua fervida immaginazione può fare a pezzi materiali apparentemente indistrittubili con basilare incantesimo di lacerazione.