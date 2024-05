Stellar Blade: il cosplay di Eve di hangah è semplicemente stupendo

Stellar Blade si è rivelata una delle migliori sorprese di questa prima metà dell'anno, con Shift Up che è riuscito a confezionare un action solido e ben bilanciato. Il gioco sta avendo anche un grande ascendente nel panorama dei cosplay e in particolare abbiamo visto una grande abbondanza di cosplay di Eve, la protagonista del gioco, sin dalla pubblicazione. Tra i tanti vi proponaimo quello della modella hangah_ che ci ha colpito particolarmente per la cura con cui è stato realizzato.

In Stellar Blade la popolazione umana è stata decimata dopo la comparsa dei misteriosi e pericolosi esseri chiamati Naytiba e costretta a fuggire in una Colonia sullo spazio. Anni dopo, Eve, un membro della settima Unità Aerea della Colonia, viene inviata sulla Terra con l'obiettivo di eliminare il Naytiba Antico e liberare il pianeta. Dopo essere sopravvissuta quasi per miracolo allo sbarco sul pianeta, la nostra eroina unirà le forze con Adam, un predone e uno dei pochi abitanti della Terra, e con Lily, un'ingegneria inviata sul campo anni prima, per aiutare la popolazione di Xion, l'ultima città "umana", ed eliminare la minaccia dei Naytiba.