Stellar Blade: il cosplay di Eve di lejosette è una replica perfetta

Dopo una lunga attesa Stellar Blade è infine arrivato nei negozi, rivelandosi un action di ottimo livello e un'ottima opera prima su console per gli sviluppatori coreani di Shift Up Games. Il titolo sta avendo un grande ascendente anche nel panorama dei cosplay e in rete possiamo trovare tante rappresentazioni di Eve come ad esempio quella di lejosette, che vi proponiamo di seguito.

Eve è la protagonista di Stellar Blade, inviata sulla Terra per riconquistare il pianeta eliminando i Naytiba, che hanno decimato la popolazione costringendola a fuggire nello spazio. Sopravvissuta per miracolo durante lo sbarco sul pianeta, Eve unirà le forze con il predone Adam e l'ingegnere Lily per sterminare i Naytiba e aiutare la popolazione di Xion, l'ultimo bastione della resistenza umana.