Baldur's Gate 3, il cosplay di Shadowheart da Irine Meier ha uno sguardo magnetico

La modella russa ci ha abituato negli anni a lavori di ottima qualità e qui non fa eccezione: oltre alla qualità del makeup, della parrucca e del costume, Irine ha anche scelto una location speciale per il suo set fotografico: un vero castello francese .

Passione Shadowheart

Come accennato in apertura, non c'è dubbio che, fra tutti i personaggi di Baldur's Gate 3, Shadowheart sia quella che più ha colpito la comunità dei cosplayer, vedendosi dedicare numerose ed eccellenti interpretazioni.

Quali sono le migliori che abbiamo pubblicato negli ultimi mesi? Senza dubbio la Shadowheart di narga_lifestream, che brilla come un gioiello; oppure quella di toriealis, a cui non manca proprio nulla; o ancora la Shadowheart di Lada Lyumos, con il suo che di magico; o infine quella di Kalinka Fox, che vi farà innamorare.