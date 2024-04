Nightingale, il team sta parlando con Epic Games per superare dei limiti tecnici

Nightingale è stato accolto con alcune critiche, per vari limiti e problemi emersi al lancio. Il gioco d'azione e sopravvivenza a mondo aperto è in accesso anticipato, però, e potrà migliorare in modo regolare, anche con l'aiuto di Epic Games. Il team ha infatti svelato che sta parlando con i creatori di Unreal Engine per capire come aggirare alcuni limiti attuali presenti nel gioco.

Le informazioni vengono da una sessione Q&A condotta sul canale Discord ufficiale del gioco. Ha parlare sono il CEO di Inflexion Games Aaryn Flynn, il lead designer Bjorn Taylor, la direttrice di produzione Leah Summers, l'art director Neil Thompson e il senior director David Holmes.

Una priorità per la comunità di Nightingale è l'espansione dei limiti di costruzione. Il team afferma che i limiti attuali del gioco sono tra i più alti limiti raggiunti nei test, senza che il tutto vada a intaccare la stabilità del gioco. Durante il Q&A, Flynn afferma: "Abbiamo parlato anche con [lo sviluppatore dell'Unreal Engine] Epic di alcune limitazioni che crediamo esistano in Unreal e di come possono aiutarci a capire cosa è possibile fare con queste limitazioni".

"Vogliamo assolutamente permettere un numero di pezzi più alto e un aumento dei limiti massimi, in modo da permettere a tutti voi di essere creativi", continua Flynn. "Vogliamo anche creare più tileset creativi - modi per esprimere quello che state facendo e modi per esprimere voi stessi con nuove cose che potete guadagnare nei reami".