Stellar Blade potrebbe aver venduto un milione di copie al lancio

Restiamo ovviamente in attesa di un annuncio da parte di Sony e Shift Up che confermi questi dati, ma è anche vero che un riscontro simile non sorprenderebbe più di tanto, se consideriamo che Stellar Blade è stato accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti .

Stellar Blade potrebbe aver aver venduto un milione di copie al lancio , già nelle prime ventiquattro ore: lo riferisce un report non ufficiale in cui vengono citate le eccellenti performance dell'esclusiva PS5.

Uno studio dall'eccellente reputazione

Come ricorderete, alcuni giorni fa Yoko Taro ha detto che Stellar Blade è superiore a NieR: Automata per via delle tecnologie utilizzate e per la grande stima che il visionario game director nutre nei confronti del suo collega, Hyung-Tae Kim.

"Ha una grafica di nuova generazione e la direzione del character design è straordinaria. I personaggi sia maschili che femminili nello stile del signor Kim sono davvero affascinanti", ha dichiarato Taro durante un'intervista, complimentandosi con gli autori di Stellar Blade per l'eccellente lavoro svolto.

