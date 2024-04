Stellar Blade è superiore a NieR: Automata, ha detto Yoko Taro

"Sapevo che Stellar Blade sarebbe stato paragonato a NieR: Automata e l'ho detto al signor Kim quando ci siamo incontrati per la prima volta. Se ci giocate davvero vi renderete subito conto che è un titolo molto diverso , anche se capisco che la presenza di un personaggio femminile così carino che compie azioni fantastiche avrebbe generato dei confronti."

"Avete presente i negozi in-game degli RPG, che mostrano spesso un'inquadratura ravvicinata del negoziante? Solitamente non mi piace, sembra innaturale, ma anche Stellar Blade utilizza una soluzione simile e la commessa è così carina che non mi è dispiaciuto affatto : quel fattore a mio avviso contava più di qualsiasi scelta di design."

Stellar Blade è superiore a NieR: Automata , e a dirlo è stato Yoko Taro in persona, nel corso di un'intervista che l'autore ha rilasciato insieme a Hyung-Tae Kim, director dell'imminente esclusiva PS5. Si è trattato solo di uno scambio di cortesie?

Stima reciproca

Hyung-Tae Kim e Yoko Taro

Taro e Kim si conoscono e si stimano a vicenda, su questo non c'è dubbio. "Conosco le opere del signor Kim dai tempi di Magna Carta: Tears of Blood e posso dire che le sue illustrazioni sono straordinarie", ha detto Taro. "Quel gioco è uscito prima di Drakengard, il primo titolo che ho diretto, quindi posso dire che sia un mio senpai anche se sono io quello più anziano."

"In Giappone Kim è considerato dai giocatori come uno sviluppatore leggendario! Quando è uscito Blade & Soul, ricordo di essere rimasto sorpreso dalla sua grafica 3D. Credo abbia diretto il comparto artistico del gioco, e non solo le illustrazioni ma anche i modelli erano davvero ben fatti. Quando l'ho visto mi ha sorpreso la qualità dei giochi coreani."