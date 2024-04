Stop Killing Games: la campagna dei giocatori per impedire la rimozione dei giochi online

L'iniziativa Stop Killing Games deriva proprio da questo desiderio di attivarsi contro lo strapotere delle major videoludiche, ed ha assunto una certa rilevanza anche perché si è concentrato di recente su The Crew , titolo che è al centro di una situazione piuttosto controversa dopo che Ubisoft ha deciso non solo di disattivarne il supporto online, ma anche, di fatto, di rimuoverlo dalle librerie digitali dei giocatori che l'avevano regolarmente acquistato. Partendo proprio dalla situazione emersa con questo gioco, lo youtuber Ross Scott ha deciso di lanciare la campagna in questione , che punta soprattutto a sensibilizzare l'opinione pubblica ma cerca anche di andare ad esplorare i confini entro cui gli utenti possono agire legalmente per rivendicare i propri diritti, così come capire quanto di quello che i publisher regolarmente fanno quando disattivano i propri titoli sia effettivamente lecito.

La disattivazione del supporto online per i giochi è purtroppo una pratica che sta diventando normale con il progredire dell'industria videoludica, perché il mantenimento dell'infrastruttura per giocare con altre persone ha dei costi che possono non diventare più giustificabili o sostenibili una volta che la community di giocatori si esaurisce, ma il fatto che questi diventino sostanzialmente inutilizzabili è comunque un concetto che stride con qualsiasi idea di diritto del consumatore, oltre a compromettere inevitabilmente la possibilità di preservazione degli stessi prodotti. È una questione di difficile soluzione, anche perché si collega al particolare accordo tra le parti sotteso all'acquisto di un videogioco, ma non è detto che gli utenti non possano fare nulla e siano costretti a subire passivamente le decisioni dei publisher sui prodotti regolarmente acquistati.

Una petizione un po' più articolata del solito

The Crew è diventato il soggetto principale della campagna Stop Killing Games

La proposta di Stop Killing Games è qualcosa di simile a una petizione, ma si tratta di un'azione più articolata e profonda di una qualsiasi pagina su Change.org. "Un crescente numero di videogiochi vengono venduti come beni, ma sono progettati per diventare completamente inutilizzabili per tutti non appena termina il supporto", si legge in quello che può essere considerato il manifesto dell'iniziativa di Scott. "La legalità di questa pratica non è stata ancora esplorata nel mondo, e molti governi non hanno ancora delle leggi chiare riguardo queste azioni. Il nostro obiettivo è portare le autorità a esaminare questo comportamento e possibilmente porvi fine, perché questo rappresenta un attacco sia ai diritti dei consumatori che alla preservazione del medium".

Trovate tutte le informazioni e le istruzioni su come prendere parte alla campagna sul sito ufficiale di Stop Killing Games, che è peraltro anche tradotto in un italiano piuttosto comprensibile. Seguendo poche e chiare indicazioni, è possibile prendere parte all'iniziativa contattando il DGCCRF, ovvero l'ente francese a tutela dei consumatori, attraverso una serie di passi precisamente descritti sul sito e diffondere le informazioni entrando nella community legata al progetto.

Il fatto di concentrarsi al momento su The Crew e Ubisoft in particolare ha anche un'altra motivazione fondamentale: la Francia è un paese che dedica una grande attenzione ai diritti dei consumatori ed è dunque più probabile che un'azione in tale territorio possa sollevare una questione al livello politico, trattandosi oltretutto di una compagnia francese. Non è l'unica iniziativa aperta, visto che sono state avviate petizioni anche per il Regno Unito, il Canada e l'Australia, con altre in arrivo presto, ma in questo momento l'azione sul governo francese è quella posta al centro dell'attenzione, per i suddetti motivi.

L'iniziativa di Scott non pretende che i publisher mantengano il supporto online all'infinito, ma quantomeno che evitino di rendere i giochi totalmente inutilizzabili una volta cessato il supporto ufficiale, magari consentendo in maniera legale agli utenti di poter organizzarsi e mantenere vivo il software attraverso l'uso di server privati, come successo per alcuni titoli rimasti attivi oltre la loro effettiva conclusione (City of Heroes e Knockout City, per esempio).