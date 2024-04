The Crew: Ubisoft sta disattivando le licenze dei giocatori su PC

Dopo aver spento definitivamente i server del primo The Crew alla fine dello scorso marzo, ora pare che Ubisoft stia rimuovendo il gioco direttamente dalle librerie degli utenti su PC e revocando la loro licenza.

Andiamo per gradi. Il 31 marzo Ubisoft ha chiuso definitivamente i server del gioco. Questo significa che non solo è impossibile giocare in multiplayer, ma anche ai contenuti single-player, data la natura always online del titolo. In pratica ad oggi, avviare il gioco è completamente inutile su console, mentre su PC c'era quantomeno la remota speranza dell'adozione di server privati. Tuttavia, come accennato in apertura, Ubisoft sembrerebbe aver optato per un'opzione ancor più drastica, rimuovendo il gioco dalle librerie dei giocatori su Ubisoft Connect e revocandone la licenza.

Come segnalato da PC Gamer, chi possiede il titolo su Ubisoft Connect ora troverà l'applicazione della nuova sezione "giochi inattivi" con la pagina del titolo che riporta la dicitura: "Non hai più accesso a questo gioco. Perché non controllare il Negozio per proseguire le tue avventure?", come possiamo vedere nell'immagine qui sotto. Nonostante ciò è possibile comunque avviare l'applicazione, ma solo nella modalità demo. Su Steam, invece, è ancora possibile scaricare e installare il gioco, ma una volta avviato all'utente viene richiesto di inserire una chiave di gioco.