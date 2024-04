Final Fantasy 7: dopo la Parte 3 arriveranno altri giochi? Il director Kitase lo spera

Dall'Ultimania di Final Fantasy 7 Rebirth pubblicata recentemente in Giappone stanno arrivando alcune interessanti dichiarazioni da parte degli autori dietro i remake. Ad esempio, stando al resoconto fornito da Aika Kimochi su X, il director Yoshinori Kitase spera che il "mondo di Final Fantasy 7" continui anche dopo la Parte 3.

Come sappiamo la Parte 3 concluderà la trilogia di remake di Final Fantasy 7 iniziata nel 2020. Kitase spera che l'universo narrativo di questa "serie nella serie" continui ad espandersi con nuovi progetti, per quanto ha precisato che al momento la priorità del team è quello di concludere i lavori sul gioco.

Kitase ha aggiunto anche che potrebbe non partecipare a dei futuri progetti legati a Final Fantasy 7 data la sua età (57 anni) e che per questo motivo vuole portare la trilogia alla sua conclusione con la "speranza" che Cloud e compagni abbiano un lieto fine, senza lasciare nulla in sospeso.