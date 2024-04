Final Fantasy 7 Rebirth: un nuovo update risolve il problema del trofeo di platino bloccato

La questione è stata subito portata all'attenzione di Square Enix, che dunque si è messa al lavoro per aggiustare il problema, come era stato già riferito nelle ore scorse dalla compagnia .

Si trattava di un bug collegato alla quest secondaria "Can't Stop, Won't Stop" nel Capitolo 12 , che richiede di battere il punteggio più alto sulla G-Bike. In seguito all'ultimo aggiornamento pubblicato lo scorso fine settimana, un bug impediva di ottenere il trofeo anche se si batteva effettivamente il record, di fatto bloccando la progressione anche verso il trofeo di platino .

Square Enix ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Final Fantasy 7 Rebirth nelle ore scorse, successivo all'ultima patch pubblicata solo qualche giorno fa, inteso specificamente a risolvere il bug a una quest che impediva il raggiungimento del trofeo di platino , problema che a questo punto dovrebbe essere stato aggiustato.

Una mini-patch correttiva

Tifa e Aerith nella celebre scena della spiaggia di Final Fantasy 7 Rebirth

La patch è ora stata messa a disposizione e, sebbene le note ufficiali al momento siano ancora solo in giapponese, sembra essere proprio incentrata sulla soluzione di questo inconveniente.

Tuttavia, Square Enix evidentemente ha colto l'occasione per risolvere anche alcuni altri problemi minori, visto che nelle note compaiono anche riferimenti ad altri aggiustamenti secondari per Final Fantasy 7 Rebirth, in attesa di avere informazioni più precise al riguardo.

Nel frattempo, abbiamo visto che il director è stato promosso a dirigente di Square Enix.