Netflix, le serie TV e i film più visti a inizio aprile: ci sono tante novità

Si tratta di una settimana piena di novità per Netflix , con S.W.A.T - Stagione 6, Parasyte, RIPLEY, Dexter e Crooks in classifica per la prima volta sulla piattaforma. Continua inoltre il successo de Il Problema dei 3 Corpi: a questo riguardo, vi abbiamo proposto una (finta) recensione della VR della serie.

I film più visti su Netflix

la classifica dei lungometraggi

La classifica dei film più visti su Netflix a inizio aprile è invece composta come segue:

C'è ancora domani Fabbricante di lacrime Vite Vendute Maze Runner - Il labirinto Codice: Cacciatore No Pressure Maze Runner - La fuga The Ceremony - Invito Mortale Glass Proud Mary

Tra le novità della settimana troviamo Fabbricante di lacrime, Maze Runner - Il labirinto, Maze Runner - La fuga, The Ceremony - Invito Mortale e Proud Mary. Il resto dei film è presente per la seconda settimana. Di rado i lungometraggi rimangono in Top 10 per più di un paio di settimane.

Vi lasciamo infine ai dati della precedente settimana.