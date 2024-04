Call of Duty Mobile: Stagione 4, Oro degli Stolti ha una data di uscita e dettagli

Call of Duty Mobile si sta per aggiornare con l'arrivo della Stagione 4, intitolata Oro degli Stolti, che la data di uscita fissata per il 18 aprile, dunque la prossima settimana, su Android e iOS.

"I cacciatori di tesori sono in azione, ma la ricerca di nuove ricchezze spesso nasconde molte insidie!" [embed yt= 2P_jzFRlAlo]Si legge nel messaggio di presentazione di Activision per questa nuova aggiunta ai contenuti della versione mobile del celebre sparatutto in prima persona.

La Stagione 4 - Oro degli Stolti di Call of Duty: Mobile è un "tuffo nell'avventura", come riferito dagli sviluppatori, che per l'occasione hanno anche condiviso i primi dettagli sui Call of Duty: Mobile World Champs 2024.