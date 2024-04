Netflix, Top 10 di film e serie TV più visti: Il problema dei 3 corpi ruba la prima posizione

Tra le novità della settimana troviamo Testament La storia di Mosé e Homicide: New York. In prima posizione arriva finalmente Il problema dei tre corpi, che nella settimana di lancio si era fermato alla seconda posizione: a questo giro riesce a scalzare The Gentlemen, che è in classifica da quattro settimane, esattamente come Supersex e Das Signal. La serie TV da più tempo in Top 10 tra quelle di questa settimana è però Resident Alien (5 settimane), che però sta ora calando verso la parte bassa e difficilmente resisterà ancora a lungo.

I film più visti su Netflix

La classifica dei film e delle serie TV più viste su Netfix dal 25 al 31 marzo

La Top 10 dei film più visti su Netflix è composta come segue:

Il sesso degli angeli C'è ancora domani Codice: Cacciatore Sopravvissuto The Martian Irish Wish - Solo un desiderio No pressure Damsel Vite perdute La guerra dei nonni Glass

Tra le novità della settimana per Netflix troviamo C'è ancora domani, Codice: Cacciatore, No pressure, Vite perdute e Glass. Il film da più tempo in Top 10 è Damsel (4 settimane), un risultato non scontato per i lungometraggi che tendono ad evere vita breve in classifica. A seguire troviamo Irish Wish e La guerra dei nonni, entrambi presenti da 3 settimane.

