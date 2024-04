Street Fighter 6 x Monster Hunter: disponibile l'evento in collaborazione

Capcom annuncia l'avvio dell'evento cross-over tra Street Fighter 6 e Monster Hunter, con la possibilità di ottenere contenuti dedicati alla celebre serie action RPG all'interno del nuovo capitolo dello storico picchiaduro della compagnia.

In occasione dell'evento "Monster Hunter 20th Anniversary", Street Fighter 6 celebra Monster Hunter con vari equipaggiamenti per avatar a tema, emote e titoli speciali da sbloccare tramite il Fighting Pass, oltre a vari eventi di collaborazione in-game che prenderanno il via da oggi, 3 aprile 2024.

L'evento punta soprattutto a una personalizzazione a tema per i personaggi in Street Fighter 6, per festeggiare la ricorrenza.