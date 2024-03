Netflix, le serie TV e i film più visti di fine marzo: la Top 10 è piena di prime stagioni

Tra le novità dellla settimana troviamo, Salutava Sempre, Physical Stagione 2 e la grande serie sci-fi del momento, Il Problema dei 3 corpi, che però non riesce a ottenere la prima posizione, saldamente dominata da The Gentlemen. A resistere da più tempo è Resident Alien, precisamente da quattro settimane. Avatar La Leggenda di Aang è inoltre già uscito dalla Top 10.

Netflix ha reso disponibile la classifica dei film e delle serie TV più viste in Italia dal 18 marzo al 24 marzo. Iniziando con le serie TV più viste, la Top 10 è composta come segue:

I film più visti su Netflix

I film più visti su Netflix nel periodo di riferimento sono:

Irish Wish - Solo un desiderio Il sesso degli angeli La guerra dei nonni Fatale Doppio inganno Damsel Le Mans '66 La grande sfida Art of Love American Underdog: The Kurt Warner Story Sopravvissuto The Matian Fury

In questa Top 10, solo Damsel resiste da tre settimane. Irish Wish, La guerra dei nonni, Le Mans '66 e Art of Live sono in classifica da due settimane. Il resto della lista è composto da novità della settimana.

