Mario Kart World domina ancora la classifica giapponese, debutta Patapon 1+2 e cala Death Stranding 2

Non ci sono grandi novità nella classifica settimanale giapponese dei giochi più venduti né in quella dell'hardware, con Mario Kart World e Nintendo Switch 2 che dominano incontrastati in una settimana che ha visto anche il debutto di Patapon 1+2 Replay e il crollo di Death Stranding 2: On the Beach.

Si tratta di dati relativi alla settimana compresa tra il 7 e il 13 luglio e riguardanti esclusivamente il mercato fisico in Giappone, in un periodo non particolarmente ricco di novità come risulta chiaro anche guardando la situazione che emerge dalla classifica software.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti in Giappone nella settimana in questione (con le vendite complessive tra parentesi):

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) - 65,853 (1,365,072) [NSW] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) - 13,736 (140,198) [NSW] 1+2 REPLAY (Bandai Namco, 07/10/25) - 8,871 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 6,944 (6,373,204) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 5,824 (8,166,316) [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) - 5,478 (1,343,780) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 5,022 (3,933,889) [PS5] Death Stranding 2: On the Beach (SIE, 06/26/25) - 4,162 (87,597) [SW2] Tamagotchi Plaza (Bandai Namco, 06/26/25) - 4,095 (36,695) [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (LEVEL-5, 05/21/25) - 3,583 (144,758)

L'unica novità in classifica è rappresentata da Patapon 1+2 Replay, riedizione dei particolari giochi con elementi rhtyhm che si piazza in terza posizione mentre Mario Kart World resta saldamente al comando. Da notare il calo di Death Stranding 2: On the Beach che scende in ottava posizione e potrebbe lasciare presto la top ten.