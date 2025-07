Analogue 3D è stato rinviato ancora causa dazi: la retro-console che emula Nintendo 64 si fa ancora attendere

La lunga attesa per Analogue 3D non è ancora finita, considerando che la retro-console che emula il Nintendo 64 attraverso una soluzione FPGA è stata rinviata ancora, in questo caso a causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump.

Analogue 3D era stata già rinviata in passato, ma era attesa finalmente per luglio, almeno fino a qualche giorno fa. Con una comunicazione improvvisa pubblicata su X dall'account ufficiale di Analogue, la compagnia ha comunicato la necessità di spostare ulteriormente l'uscita.

Il lancio di Analogue 3D è ora previsto per il "tardo agosto" 2025, in attesa di una data più precisa che comunque, a questo punto, non dovrebbe essere ulteriormente modificata, andandosi a piazzare nell'ultima parte del mese prossimo.