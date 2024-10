Analogue 3D annunciato: è la nuova retro-console dedicata al Nintendo 64 che promette un'emulazione perfetta

Arriva infine l'annuncio ufficiale di Analogue 3D, ovvero la nuova retro-console della premiata ditta americana specializzata nella ricostruzione di hardware del passato, in questo caso dedicata a Nintendo 64 e che punta a offrire un'emulazione perfetta dell'originale.

Il principio è lo stesso delle altre retro-console di Analogue, ovvero offrire sostanzialmente le stesse potenzialità hardware delle console originali ma con alcune migliorie applicate come l'uscita video adattata ai display e alle risoluzioni moderne, con la compatibilità completa per tutte le cartucce originali.

Le prenotazioni di Analogue 3D si apriranno il 21 ottobre alle ore 17:00 per 250 dollari, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla data di uscita vera e propria, ovvero su quando le console saranno poi pronte per essere spedite, con ulteriori informazioni in arrivo successivamente.