Gearbox: emergono licenziamenti in serie poco dopo la vendita a Take Two

Oggi abbiamo infatti saputo che Gearbox è stata venduta da Embracer Group a Take Two , peraltro per una cifra relativamente bassa (460 milioni di dollari) rispetto a quella che venne pagata dal colosso svedese per l'acquisizione precedente.

In attesa di comunicazioni ufficiali più precise, per il momento ci sono soprattutto messaggi da parte di alcuni ex-membri della compagnia che si sono ritrovati improvvisamente senza lavoro, licenziati proprio nel momento in cui pensavano che le cose stessero andando per il meglio.

Sembra che la vendita a Take Two non abbia comunque risolto tutti i problemi di Gearbox , visto che proprio a distanza di poche ore dall'annuncio di questa sono emerse le testimonianze di numerosi licenziamenti all'interno della compagnia, emersi praticamente a sorpresa.

La divisione Publishing non rientrava nell'accordo

Gearbox tra luci e ombre, in questo momento

Un comunicato da parte di un portavoce, riportato da Kotaku, sembra fare parzialmente luce sulla questione: in base a quanto riferito, sembra che "la ristrutturazione abbia impattato alcune parti di Gearbox che non sono legate allo sviluppo dei giochi", in base a quanto riferito.

In particolare, sembra che Gearbox Publishing, ovvero il ramo legato specificamente alla pubblicazione all'interno della compagnia, non sia rientrato nell'accordo di vendita a Take Two e che per tale motivo sia stato di fatto smantellato.

In pratica, nell'acquisizione sembra rientrare solo la parte effettivamente dedicata allo sviluppo di giochi, mentre tutta la sezione publishing è risultata ridondante, con vari licenziamenti che hanno colpito lo staff di questa sezione.

"Ho ricevuto la notizia oggi che Gearbox Publishing non è inclusa nell'accordo con Take Two. Sono stata licenziata, insieme alla maggior parte del nostro team", ha riferito ad esempio Mallie Rust, ex-responsabile delle relazioni per la divisione publishing.