No Man's Sky Orbital: arrivano le prime patch correttive, ecco cosa cambiano

Hello Games, come è solita, ha pubblicato una patch correttiva per il suo ultimo aggiornamento gratuito di No Man's Sky. Parliamo di Orbital, da poco reso disponibile, che ha aggiunto varie novità interessanti. L'update attuale è catalogato come 4.62 (4.062 su PS5) ed è disponibile per tutte le piattaforme sulle quali è stato pubblicato il gioco.

La correzione dell'update 4.62 include: