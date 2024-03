Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone, tutto quello che c'è da sapere sulla Stagione 3

Call of Duty: Modern Warfare 3, Warzone e Warzone Mobile otterranno presto la Stagione 3, che avrà il via precisamente mercoledì 3 aprile alle 17.00, su tutte le piattaforme.

Si tratta di un'esperienza completamente connessa, grazie alla massiccia integrazione di contenuti tra le varie versioni, che rendono la Stagione 3 un vero e proprio evento globale e contemporaneo su diversi fronti.

"Il Gruppo Konni ha lasciato un segno indelebile su Fortune's Keep e ora sta occupando un altro territorio: la famigerata Rebirth Island". La mappa in questione, come abbiamo visto anche nel trailer di presentazione qualche giorno fa, torna in Call of Duty: Warzone, mentre in Modern Warfare III è previsto uno dei più grandi drop di mappe multigiocatore di sempre, con sei nuove mappe Core 6v6.

Nell'aggiornamento sono incluse anche quattro armi base gratuite, otto parti aftermarket, partite classificate (tra cui Resurgence su Rebirth Island), l'arrivo di Makarov e Snoop Dogg e due nuovi operatori per il Battle Pass premium, Banshee e Hush.